Non è vero che in Norvegia c’è l’usanza di regalare sacchetti di frutta ai passanti (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il 1° marzo 2021 su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra dei sacchetti di plastica contenenti delle mele legati ad una staccionata bianca. L’immagine è accompagnata da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «In Norvegia, quando le persone vedono di avere mele in eccesso nei propri alberi, le lasciano appese all’esterno delle abitazioni in modo che gli altri possano prenderle e consumarle». Si tratta di un contenuto fuorviante che veicola una notizia falsa. Post pubblicato su Facebook il 1 marzo 2021 – Fuori contesto Come hanno verificato i colleghi di Afp l’immagine è stata pubblicata originariamente il 7 settembre 2018 sul profilo Facebook di una donna di nome Inger Garås che vive a Mjøndalen, in Norvegia, con la didascalia «Oggi tante mele, chi prima arriva, prima si serve». La foto è ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il 1° marzo 2021 su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra deidi plastica contenenti delle mele legati ad una staccionata bianca. L’immagine è accompagnata da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «In, quando le persone vedono di avere mele in eccesso nei propri alberi, le lasciano appese all’esterno delle abitazioni in modo che gli altri possano prenderle e consumarle». Si tratta di un contenuto fuorviante che veicola una notizia falsa. Post pubblicato su Facebook il 1 marzo 2021 – Fuori contesto Come hanno verificato i colleghi di Afp l’immagine è stata pubblicata originariamente il 7 settembre 2018 sul profilo Facebook di una donna di nome Inger Garås che vive a Mjøndalen, in, con la didascalia «Oggi tante mele, chi prima arriva, prima si serve». La foto è ...

sabrina_decarlo : Aspettiamo tutti le sue spiegazioni, caro #Renzi. Se nel bel mezzo di una crisi di Governo innescata proprio da Lei… - RadiocorriereTv : Non sono una signora... è vero, sono la regina del rock ?? @LoredanaBerte a #Sanremo2021 - borghi_claudio : @EduardoNagetto @FmMosca Mi perdoni, io ho provato a domandare ma mi hanno detto che il positivo ha una crescita es… - massimi04366044 : RT @g_boggero: Mia nonna, 94 anni e 5 mesi, sarà vaccinata il 5 marzo nello stesso punto vaccinale della @regionepiemonte al quale mi sono… - beatriceletre : RT @willy_signori: Caro @il_Malpensante ho una curiosità: Vorrei sapere se credi davvero alla stupidaggine dei video rimossi non per copyri… -