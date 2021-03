Mirco Mariani degli Extraliscio: tutto su di lui (Di mercoledì 3 marzo 2021) Mirco Mariani è tra i fondatori del gruppo Extraliscio, formazione di liscio che parteciperà alla prossima edizione del Festival di Sanremo. Da molti anni nel mondo della musica, Mirco può vantare diverse collaborazioni prestigiose. Chi è Mirco Mariani? Mirco Mariani si forma musicalmente al conservatorio, dove conseguirà il diploma di contrabbasso, ha avuto esperienze come batterista per Enrico Rava e con Vinicio Capossela e agli inizi degli anni 90 fonda la band Mazapegul, esperienza che si conclude nel 1999. Nel 2010 prende forma il progetto Saluti da Saturno, nel 2014 sviluppa la Shaloma Locomotiva Orchestra, una composizione musicale di stampo variabile. Nello stesso anno fonda assieme a Moreno Il Biondo e Mauro Ferrara gli ... Leggi su giornal (Di mercoledì 3 marzo 2021)è tra i fondatori del gruppo, formazione di liscio che parteciperà alla prossima edizione del Festival di Sanremo. Da molti anni nel mondo della musica,può vantare diverse collaborazioni prestigiose. Chi èsi forma musicalmente al conservatorio, dove conseguirà il diploma di contrabbasso, ha avuto esperienze come batterista per Enrico Rava e con Vinicio Capossela e agli inizianni 90 fonda la band Mazapegul, esperienza che si conclude nel 1999. Nel 2010 prende forma il progetto Saluti da Saturno, nel 2014 sviluppa la Shaloma Locomotiva Orchestra, una composizione musicale di stampo variabile. Nello stesso anno fonda assieme a Moreno Il Biondo e Mauro Ferrara gli ...

