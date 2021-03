Milan - Udinese, le pagelle: papera di Donnarumma, Becao è una maledizione per i rossoneri (Di giovedì 4 marzo 2021) pagelle Milan G. Donnarumma 4 Indecisione fatale quella sul gol di Becao. KALULU 6 Si propone diverse volte creando superiorità numerica. KJAER 6.5 Il solito baluardo difensivo di questo Milan. ... Leggi su leggo (Di giovedì 4 marzo 2021)G.4 Indecisione fatale quella sul gol di. KALULU 6 Si propone diverse volte creando superiorità numerica. KJAER 6.5 Il solito baluardo difensivo di questo. ...

Udinese_1896 : #MilanUdinese 0-1 68' - GOOOAAALLL!!! BECAO!!! ANCORA LUI CONTRO IL MILAN! Corner di De Paul e stacco vincente di… - Udinese_1896 : #MilanUdinese 0-1 90+6' - Incredibile, rigore per il Milan, fallo di mano di Larsen - AntoVitiello : #Pioli in conferenza: “#Rebic sta bene, può partire titolare contro l'Udinese. #Mandzukic e #Bennacer? Stanno prose… - AleCapenti1 : RT @DAMNSKIPPY20: #Milan per il momento bloccato sullo 0-0 contro #Udinese, si fa sentire l’assenza di #Ibrahimovic impegnato a giocare nel… - MarzianoAnsioso : RT @LGramellini: Il Milan raggiunge il pareggio con l'Udinese con un inedito: il gol su calcio di rigore. Non accadeva dal 28 febbraio 2021. -