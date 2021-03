Milan-Udinese diretta e streaming, dove vedere il match oggi (Di mercoledì 3 marzo 2021) Milan-Udinese si gioca questa sera, mercoledì 3 marzo 2021 alle ore 20.45 per il turno infrasettimanale di Serie A. A San Siro i rossoneri proveranno a confermarsi nelle zone altissime della classifica e a mettere pressione all'Inter capolista. I friulani, dal canto loro, cercano punti preziosi per togliersi definitivamente dalle zone calde del tabellone.Milan-Udinese, le probabili formazionicaption id="attachment 1102247" align="alignnone" width="820" Milan-Udinese (getty images)/captionSquadre praticamente decise da entrambe le parti. Il Milan di Pioli si affiderà a Donnarumma; Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessiè; Castillejo, Brahim Diaz, Rebic; Leao. Out Ibrahimovic per infortunio con lo svedese che non guardeà la sfida perché impegnato a Sanremo ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 3 marzo 2021)si gioca questa sera, mercoledì 3 marzo 2021 alle ore 20.45 per il turno infrasettimanale di Serie A. A San Siro i rossoneri proveranno a confermarsi nelle zone altissime della classifica e a mettere pressione all'Inter capolista. I friulani, dal canto loro, cercano punti preziosi per togliersi definitivamente dalle zone calde del tabellone., le probabili formazionicaption id="attachment 1102247" align="alignnone" width="820"(getty images)/captionSquadre praticamente decise da entrambe le parti. Ildi Pioli si affiderà a Donnarumma; Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessiè; Castillejo, Brahim Diaz, Rebic; Leao. Out Ibrahimovic per infortunio con lo svedese che non guardeà la sfida perché impegnato a Sanremo ...

