Manchester United, retroscena Ferdinand: “Una volta Keane prese a pugni un ragazzino” (Di mercoledì 3 marzo 2021) Rio Ferdinand si lancia spesso in ricordi del passato glorioso al Manchester United. Questa volta l’ex difensore della nazionale inglese ha raccontato un retroscena che riguarda l’ex compagno ai Red Devils Roy Keane e un suo scatto d’ira. “Una volta Roy colpì duramente Chris Eagles, un giovane che si era preso delle libertà di troppo – ha spiegato Ferdinand a Give Me Sport -. Roy probabilmente era tornato da un infortunio e si allenava con la squadra delle riserve. Chris arrivò in ritardo sul pallone un paio di volte facendogli fallo e Roy lo avvisò dicendogli di calmarsi. La sfida continuò e a un certo punto Eagles trattenne Roy per la maglia: lui si girò e gli ha diede un pugno sulla mascella“, ha rivelato Ferdinand. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 3 marzo 2021) Riosi lancia spesso in ricordi del passato glorioso al. Questal’ex difensore della nazionale inglese ha raccontato unche riguarda l’ex compagno ai Red Devils Roye un suo scatto d’ira. “UnaRoy colpì duramente Chris Eagles, un giovane che si era preso delle libertà di troppo – ha spiegatoa Give Me Sport -. Roy probabilmente era tornato da un infortunio e si allenava con la squadra delle riserve. Chris arrivò in ritardo sul pallone un paio di volte facendogli fallo e Roy lo avvisò dicendogli di calmarsi. La sfida continuò e a un certo punto Eagles trattenne Roy per la maglia: lui si girò e gli ha diede un pugno sulla mascella“, ha rivelato. SportFace.

acmilan : ?? On to the @EuropaLeague last 16 ?? We take on @ManUtd in the #UEL Sarà Milan-Manchester United agli Ottavi… - AntoVitiello : Sarà Manchester United - Milan agli ottavi di #EuropaLeague. Andata l'11 marzo, ritorno il 18 marzo #ManchesterUnitedMilan #Ueldraw - OptaPaolo : 4/5 - Il #Milan ha superato il turno in 4 delle 5 occasioni in cui ha affrontato il Manchester United nella fase a… - GIUSPEDU : RT @LGWsport: Dalot tornerà al Manchester United. Milan deluso dal ragazzo che a fine stagione tornerà in Inghilterra. - KunGrax : RT @FraNasato: Secondo Milannews a fine stagione Dalot dovrebbe tornare al Manchester United. Difficile l'acquisto di Brahim Diaz dal Real… -