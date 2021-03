L'ok a Johnson&Johnson in Europa e l'ipotesi sulla produzione di un vaccino in Italia (Di mercoledì 3 marzo 2021) Via libera vicino: l'Agenzia europea del farmaco convocherà una sessione straordinaria del suo comitato per i medicinali per uso umano l'11 marzo. Ottimismo del ministro Giorgetti sulla produzione di ... Leggi su today (Di mercoledì 3 marzo 2021) Via libera vicino: l'Agenzia europea del farmaco convocherà una sessione straordinaria del suo comitato per i medicinali per uso umano l'11 marzo. Ottimismo del ministro Giorgettidi ...

RobTallei : La riunione dell'EMA per valutare l'autorizzazione al vaccino di Johnson & Johnson è fissata per l'11 marzo. @SkyTG24 - TgLa7 : ??#Vaccini: Riunione straordinaria el comitato per i medicinali #Ema l'11 marzo per possibile ok a Johnson&Johnson - La7tv : #dimartedi La biologa Barbara Gallavotti sul vaccinoJohnson&Johnson: 'E' interessante perchè si può somministrare i… - massimofavaro : Le notizie che mi arrivano da colleghi a parenti che abitano in UK, sono di un paese allo stremo, colpito duro dal… - enzo_conte79 : RT @La_manina__: La Merkel ci mette la faccia. Macron ci mette la faccia. Conte ci metteva la faccia. Persino Boris Johnson non si vergogna… -