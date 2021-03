Lazio-Torino, Sconcerti: “DPCM non possono decidere sorti del calcio. Non sarei così certo che si rigiochi” (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il caso Lazio-Torino.La sfida valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A, in programma martedì 2 marzo alle ore 18.30 allo Stadio "Olimpico" di Roma, non si è giocata. I granata, infatti, non sono partiti alla volta della Capitale. Nonostante la quarantena disposta dall'Asl ai granata dopo i dieci casi di variante inglese, la partita non è stata rinviata. Il motivo? Secondo l'interpretazione della Lega di Serie A, si ha diritto ad un solo rinvio nel corso di una stagione. E il Torino ha già usato il bonus contro il Sassuolo.Per questo motivo, gli uomini di Simone Inzaghi e gli arbitri si sono presentati regolarmente allo stadio. Il direttore di gara, Piccinini da Forlì, alle 19.15 circa ha dato la comunicazione ufficiale della mancata disputa del match. La parola passerà adesso al Giudice Sportivo. Cosa succederà? ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il caso.La sfida valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A, in programma martedì 2 marzo alle ore 18.30 allo Stadio "Olimpico" di Roma, non si è giocata. I granata, infatti, non sono partiti alla volta della Capitale. Nonostante la quarantena disposta dall'Asl ai granata dopo i dieci casi di variante inglese, la partita non è stata rinviata. Il motivo? Secondo l'interpretazione della Lega di Serie A, si ha diritto ad un solo rinvio nel corso di una stagione. E ilha già usato il bonus contro il Sassuolo.Per questo motivo, gli uomini di Simone Inzaghi e gli arbitri si sono presentati regolarmente allo stadio. Il direttore di gara, Piccinini da Forlì, alle 19.15 circa ha dato la comunicazione ufficiale della mancata disputa del match. La parola passerà adesso al Giudice Sportivo. Cosa succederà? ...

