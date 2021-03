La corsa all’oro (altrui) dei giganti del tech (Di mercoledì 3 marzo 2021) Da fuori il mondo del tech appare come un club esclusivo. I suoi componenti, giganti come Apple, Google, Amazon e Facebook si assistono a vicenda, collaborano per tenere fuori dai giochi nuovi potenziali avversari e gestiscono ognuno un settore specifico. Chi i servizi di vendita online, chi le piattaforme social, chi l’offerta di strumenti e device di alta qualità. A conferma di questa visione sono – oltre alla penetrazione lessicale dei nomi stessi, in cui “Google” e “Zoom” sono diventati verbi (le regole dell’italiano obbligano ad alcune modifiche, ma googlare è già realtà) – i casi di abuso e di comportamento anticompetitivo. Da Google che paga circa 12 miliardi l’anno alla Apple per garantire che sui suoi device compaia Google come motore di ricerca di default, fino alle indagini su Alibaba e Facebook. Passando per gli scontri tra i cosiddetti ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 3 marzo 2021) Da fuori il mondo delappare come un club esclusivo. I suoi componenti,come Apple, Google, Amazon e Facebook si assistono a vicenda, collaborano per tenere fuori dai giochi nuovi potenziali avversari e gestiscono ognuno un settore specifico. Chi i servizi di vendita online, chi le piattaforme social, chi l’offerta di strumenti e device di alta qualità. A conferma di questa visione sono – oltre alla penetrazione lessicale dei nomi stessi, in cui “Google” e “Zoom” sono diventati verbi (le regole dell’italiano obbligano ad alcune modifiche, ma googlare è già realtà) – i casi di abuso e di comportamento anticompetitivo. Da Google che paga circa 12 miliardi l’anno alla Apple per garantire che sui suoi device compaia Google come motore di ricerca di default, fino alle indagini su Alibaba e Facebook. Passando per gli scontri tra i cosiddetti ...

