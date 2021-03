Iv: Tajani, ‘gesto vile contro Renzi, individuare responsabili’ (Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma, 3 mar. (Adnkronos) – “Solidarietà a Matteo Renzi per il vile gesto intimidatorio che ha subito. Le minacce e la violenza non devono mai entrare nella dialettica politica. Spero che vengano individuati i responsabili”. Lo scrive su Twitter Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma, 3 mar. (Adnkronos) – “Solidarietà a Matteoper ilgesto intimidatorio che ha subito. Le minacce e la violenza non devono mai entrare nella dialettica politica. Spero che vengano individuati i responsabili”. Lo scrive su Twitter Antonio, coordinatore di Forza Italia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Antonio_Tajani : Solidarietà a @matteorenzi per il vile gesto intimidatorio che ha subito. Le minacce e la violenza non devono mai e… - zazoomblog : Iv: Tajani gesto vile contro Renzi individuare responsabili - #Tajani #gesto #contro #Renzi - TV7Benevento : Iv: Tajani, 'gesto vile contro Renzi, individuare responsabili'... - Monica734322417 : @Antonio_Tajani @forza_italia @matteorenzi Vile gesto sbagliato ma Renzi e politica non c'entrano proprio: ha messo… - Antonio_Tajani : Solidarietà a @matteorenzi per il vile gesto intimidatorio che ha subito. Le minacce e la violenza non devono mai e… -

Ultime Notizie dalla rete : Tajani ‘gesto Governo: anche a Camera grana 'costruttori', strada in salita per deroga a gruppo Tabacci Affaritaliani.it