Isola 15 | uno dei naufraghi si ritira prima della partenza | ecco di chi si tratta

La quindicesima edizione dell'Isola dei Famosi deve ancora iniziare e già si prospetta piena di colpi di scena. Uno dei sedici naufraghi pronti a partire per l'Honduras ha deciso di ritirarsi per sopraggiunti motivi familiari. Stiamo parlando dell'ex Miss Italia Carolina Stramare. A rendere nota la notizia sono stati i profili social del reality: Carolina Stramare non partirà per l'Honduras. Sopraggiunti problemi familiari le impediscono di avere la serenità necessaria per affrontare l'avventura dell'Isola dei famosi. L'Isola 15 prenderà il via tra poco meno di due settimane, esattamente il 15 marzo. Il cast del reality condotto da Ilary Blasi si riduce dunque a 15 concorrenti, essendo venuta meno la presenza della Stramare. L'ex Miss Italia verrà sostituita con un altro ...

