Il Dpcm riapre i teatri dal 27 marzo, Intravaia: “Segno di speranza per tutti” (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il nuovo Dpcm appena firmato dal Presidente del Consiglio Mario Draghi prevede, come prospettato dalle valutazioni del Comitato tecnico-scientifico la scorsa settimana, che cinema e teatri possano riaprire dal 27 marzo, in zona gialla. Confermate anche le misure consigliate dal Cts: capienza al 25% di quella massima e non più di 200 spettatori al chiuso e 400 all’aperto. Ovviamente si parla anche di “posti a sedere preassegnati, nel rispetto delle norme di distanziamento”. “Ho accolto con un sentimento di ottimismo la notizia che, se le condizioni epidemiologiche lo permetteranno, a partire dal 27 marzo potranno riaprire i teatri in zona gialla. Il ritorno degli spettacoli in presenza rappresenta non soltanto una boccata d’ossigeno per il settore piegato da cinque mesi di chiusura ininterrotta, ma, ... Leggi su monrealelive (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il nuovoappena firmato dal Presidente del Consiglio Mario Draghi prevede, come prospettato dalle valutazioni del Comitato tecnico-scientifico la scorsa settimana, che cinema epossano riaprire dal 27, in zona gialla. Confermate anche le misure consigliate dal Cts: capienza al 25% di quella massima e non più di 200 spettatori al chiuso e 400 all’aperto. Ovviamente si parla anche di “posti a sedere preassegnati, nel rispetto delle norme di distanziamento”. “Ho accolto con un sentimento di ottimismo la notizia che, se le condizioni epidemiologiche lo permetteranno, a partire dal 27potranno riaprire iin zona gialla. Il ritorno degli spettacoli in presenza rappresenta non soltanto una boccata d’ossigeno per il settore piegato da cinque mesi di chiusura ininterrotta, ma, ...

