Ibrahimovic a Sanremo col suo mega yacht con… un mini campo da calcio

C'era grande attesa nel vedere Zlatan Ibrahimovic sul palco dell'Ariston per il Festival di Sanremo. Lo svedese, però, ha attirato l'attenzione dei più anche per un'altra ragione. Il suo fantastico yacht lungo 26 metri nel quale vivrà in queste serate in Riviera. Una curiosità in particolare ha attirato il pubblico: il piccolo campo da calcio che si deve superare per entrare a bordo del mezzo.

