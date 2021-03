I social sostengono Irama con #iostoconfilippo: "Merita di esibirsi" (Di mercoledì 3 marzo 2021) In attesa di un responso ufficiale sulle sorti di Irama al Festival di Sanremo, sui social i fan alzano la voce per chiedere che gli venga concesso di rimanere in gara. Il cantante, secondo il regolamento, sarebbe costretto a ritirarsi, poiché un membro del suo staff è risultato positivo al covid. Amadeus ha tuttavia aperto una via d’uscita: se gli altri 25 Big dovessero accettare l’eccezione, Irama potrebbe continuare a competere, ma senza salire sul palco dell’Ariston. Verrà trasmessa la registrazione della sua esibizione durante le prove. L’hashtag #iostoconfilippo (Filippo Maria Fanti è il vero nome dell’artista) è salito in cima ai trend topic di Twitter. I fan si fanno sentire, appellandosi agli altri Big in gara, affinché acconsentano alla partecipazione del Festival. “Non puoi far perdere la voce a chi non ha ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 3 marzo 2021) In attesa di un responso ufficiale sulle sorti dial Festival di Sanremo, suii fan alzano la voce per chiedere che gli venga concesso di rimanere in gara. Il cantante, secondo il regolamento, sarebbe costretto a ritirarsi, poiché un membro del suo staff è risultato positivo al covid. Amadeus ha tuttavia aperto una via d’uscita: se gli altri 25 Big dovessero accettare l’eccezione,potrebbe continuare a competere, ma senza salire sul palco dell’Ariston. Verrà trasmessa la registrazione della sua esibizione durante le prove. L’hashtag(Filippo Maria Fanti è il vero nome dell’artista) è salito in cima ai trend topic di Twitter. I fan si fanno sentire, appellandosi agli altri Big in gara, affinché acconsentano alla partecipazione del Festival. “Non puoi far perdere la voce a chi non ha ...

Ultime Notizie dalla rete : social sostengono Clubhouse: attenti alle chat! Secondo gli esperti di sicurezza vengono violate troppo facilmente ... i ricercatori sostengono che la piattaforma potrebbe non essere in grado di mantenere tali ... che è stato il primo a sollevare pubblicamente i problemi di sicurezza del social network di cui oggi ...

Sanremo2021, Maneskin accusati di plagio sui social. Rai: per ora nessuna segnalazione E sui social sono fioccate polemiche sulla commissione del festival. Le canzoni che vengono ... I più accaniti sostengono che si tratti di una mossa per 'farli fuori' dalla competizione. Prima di ...

