Giulia Salemi | la decisione su Pierpaolo Pretelli | “Lui non sara? show per me”

Leggi su chedonna

(Di mercoledì 3 marzo 2021), dopo il Grande Fratello Vip, annuncia la propriasu: “Lui, per me, non sarà, ma vita vera”. Con un lungo messaggio pubblicato su Instagram,annuncia un’importantesulla sua storia con. Calato ufficialmente il sipario sul Grande Fratello Vip 2020, laL'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it