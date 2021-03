Draghi firma nuovo DPCM in vigore dal 6 marzo al 6 aprile. Il video (Di mercoledì 3 marzo 2021) Draghi firma nuovo DPCM in vigore dal 6 marzo al 6 aprile Milano, 3 mar. (askanews) – Sarà in vigore da questo sabato a dopo Pasqua, sino al 6 aprile. E conferma, fino al 27 marzo, il divieto già in vigore di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, con l eccezione degli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità. Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha firmato il nuovo DPCM che detta le misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da COVID-19. La principale novità riguarda la scuola: nelle zone rosse dal 6 marzo, si prevede la sospensione dell attività in presenza ... Leggi su formiche (Di mercoledì 3 marzo 2021)indal 6al 6Milano, 3 mar. (askanews) – Sarà inda questo sabato a dopo Pasqua, sino al 6. E conferma, fino al 27, il divieto già indi spostarsi tra regioni o province autonome diverse, con l eccezione degli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità. Il presidente del Consiglio Mariohato ilche detta le misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da COVID-19. La principale novità riguarda la scuola: nelle zone rosse dal 6, si prevede la sospensione dell attività in presenza ...

