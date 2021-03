Decide Rugani di testa | seconda vittoria di fila per il Cagliari Bologna k o

rep_bologna : Il Bologna torna piccolo a Cagliari, decide Rugani: 1-0 [di Emilio Marrese] [aggiornamento delle 23:15] - TuttoRossoblu : ??#CagliariBologna finisce 1-0. ???????Sono 6 i punti in due partite, al Sardegna Arena il Cagliari vince contro il B… - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - Cagliari-Bologna 1-0, la decide Rugani - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Cagliari-Bologna 1-0, la decide Rugani - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Cagliari-Bologna 1-0, la decide Rugani -

Ultime Notizie dalla rete : Decide Rugani

Ma al minuto 19 i sardi sono in vantaggio: solito corner di Marin,sale sopra Orsolini e segna il primo gol in rossoblù. Non segnava da due anni. Mentre non riesce a segnare a Simeone che ha ...CAGLIARI - TORINO 0 - 1 ( Pagelle ) 76' Bremer CAGLIARI (3 - 4 - 2 - 1): Cragno; Ceppitelli, Godin,; Zappa (89' Duncan), Nandez, Marin, Lykogiannis; Nainggolan (78' Pavoletti), Joao Pedro; Simeone (70' Cerri) . All. Di Francesco TORINO (3 - 5 - 2) : Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo (88' ...Con Semplici in panchina è svolta per i sardi: altri tre punti utili per la corsa alla salvezza. La squadra di Mihajlovic quasi mai pericolosa ...Rugani 7: E' l'uomo partita. Perfetto lo stacco con cui sblocca e decide la partita. Senza sbavature in difesa. Esce per un problema fisico a fine primo tempo, speriamo nulla di g ...