Davide Shorty questa sera sul palco dell’Ariston con Regina (Di mercoledì 3 marzo 2021) questa sera il cantautore, rapper e producer siciliano Davide Shorty, in gara tra le “Nuove Proposte” della 71° edizione del Festival di Sanremo, si esibirà sul palco del Teatro Ariston con il brano “Regina”. Dirigerà l’orchestra il Maestro Carmelo Patti. Qualcosa di più su Regina Regina è una canzone d’amore che racconta la storia di una giovane donna che si fa forza di fronte ai traumi e gli ostacoli che la vita le ha posto – e le pone – davanti. Una storia che ci viene raccontata attraverso lo sguardo innamorato dell’artista che, fondendo diversi sound. Il testo ci ricorda che la vita ci coglie sempre di sorpresa, nel bene o nel male. E proprio quando impariamo ad ascoltare e amare la nostra stessa bellezza, l’universo ci darà, in un modo o ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 3 marzo 2021)il cantautore, rapper e producer siciliano, in gara tra le “Nuove Proposte” della 71° edizione del Festival di Sanremo, si esibirà suldel Teatro Ariston con il brano “”. Dirigerà l’orchestra il Maestro Carmelo Patti. Qualcosa di più suè una canzone d’amore che racconta la storia di una giovane donna che si fa forza di fronte ai traumi e gli ostacoli che la vita le ha posto – e le pone – davanti. Una storia che ci viene raccontata attraverso lo sguardo innamorato dell’artista che, fondendo diversi sound. Il testo ci ricorda che la vita ci coglie sempre di sorpresa, nel bene o nel male. E proprio quando impariamo ad ascoltare e amare la nostra stessa bellezza, l’universo ci darà, in un modo o ...

peyoteways : RT @giuseppeattard1: #Sanremo2021 così stasera: Nuove Proposte 01 Wrongonyou 02 Greta Zuccoli 03 Davide Shorty 04 Dellai Campioni Orietta… - giuseppeattard1 : #Sanremo2021 così stasera: Nuove Proposte 01 Wrongonyou 02 Greta Zuccoli 03 Davide Shorty 04 Dellai Campioni Oriet… - lifestyleblogit : Davide Shorty – Regina (testo e video) Nuove proposte Sanremo 2021 - - chiarandreella : RT @Sanremo_2021: +++ORDINE DI USCITA PER LE NUOVE PROPOSTE: Wrongonyou Greta Zuccoli Davide Shorty e I Dellai Vota la demoscopica,il pubb… - Tallaaa : Classifica non in ordine anche conosciuta come Esticazzi. - Dimartino e Colapesce - Madame - Maneskin - Aiello (Ni… -