Crash test Euro NCAP - Cinque stelle per le Cupra Formentor e Polestar 2 (Di mercoledì 3 marzo 2021) L'Euro NCAP ha presentato i risultati della prima tornata di Crash test del 2021, durante i quali sono stati collaudati quattro modelli, due nuovi e due indicati come differenti versioni di vetture già collaudate. Le Cupra Formentor, Lexus UX 300e Polestar 2 e Renault Arkana sono state sottoposte alle severe analisi dell'ente Europeo e hanno conquistato le Cinque stelle. L'Euro NCAP, tuttavia, ha "promosso" la Arkana collaudando (a quanto si evince da immagini e filmati) una Captur: le due vetture condividono la stessa piattaforma Cmf-B ma la crossover di segmento C ha una carrozzeria completamente diversa rispetto alla B-Suv e non è chiaro per quale motivo l'ente non abbia deciso di ...

