Covid Piemonte, Cirio: "Le cose stanno peggiorando" (Di mercoledì 3 marzo 2021) Emergenza coronavirus in peggioramento in Piemonte. "I numero del pre report arriveranno questa sera, i valori sia sulle terapie intensive, sia sulle ordinarie sono ancora sotto soglia pur registrando un incremento quindi nonostante non si siano ancora accese le spie di allarme siamo in una situazione che ci dice che quotidianamente le cose stanno peggiorando e quindi, così come abbiamo già iniziato a fare con le zone rosse, dobbiamo essere pronti a intervenire chirurgicamente laddove è necessario". Così il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, interpellato sulla situazione Covid nella regione. Quanto alla scuola, Cirio ha sottolineato che "per la prima volta ieri il Cts ha detto la misura al di sopra di quale valore le scuole diventano pericolose.

