Covid, la proposta di Bassetti: “Vacciniamo subito i calciatori” (Di mercoledì 3 marzo 2021) Mentre il Covid continua a imperversare, Bassetti lascia tutti a bocca aperta. Precedenza ai calciatori per il vaccino. Ecco perché. Da quanto è scoppiata la pandemia gli esperti hanno discusso riguardo a chi dare la priorità. Mentre la comunità scientifica dà la precedenza agli anziani, l’infettivologo Bassetti avanza una proposta che ha fatto storcere il L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 3 marzo 2021) Mentre ilcontinua a imperversare,lascia tutti a bocca aperta. Precedenza aiper il vaccino. Ecco perché. Da quanto è scoppiata la pandemia gli esperti hanno discusso riguardo a chi dare la priorità. Mentre la comunità scientifica dà la precedenza agli anziani, l’infettivologoavanza unache ha fatto storcere il L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

SIGOT16 : Survey per i giovani Geriatri in merito alle esperienze durante the pandemia COVID-19, proposta dalla Young Geriatr… - angiuoniluigi : RT @fanpage: L'ultima idea per dare scacco matto al Covid 19 è arrivata da Matteo Bassetti. - antoxic70 : RT @AlbeBarbieri: 'Draghi dice NO alla proposta di Francia e Germania di donare 13milioni di vaccini Covid agli operatori sanitari africani… - fanpage : L'ultima idea per dare scacco matto al Covid 19 è arrivata da Matteo Bassetti. - SerenaLeoni17 : RT @AlbeBarbieri: 'Draghi dice NO alla proposta di Francia e Germania di donare 13milioni di vaccini Covid agli operatori sanitari africani… -