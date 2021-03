Covid | Bertolaso | “Tutta l’Italia verso la zona rossa”

(Di mercoledì 3 marzo 2021) “Italia, tranne la Sardegna, si stia avvicinando a passi lunghila”. Lo dichiara Guido, consulente del presidente di Regione Lombardia per il Piano Vaccinale che aggiunge: “La Lombardia, per quello che ha passato nei mesi scorsi, è più vulnerabile rispetto ad altre regioni, ma non sono preoccupato per questa regione più che per altre. È fuori discussione che bisogna vaccinare. Si può fare molto di più rispetto a quello che già stiamo facendo rispetto a questa situazione. Bisogna andare a Bruxelles a battere i pugni”. Le parole diarrivano a 48 ore delle tre nuove ordinanze firmate da Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, che hanno istituito laarancione scuro perla provincia di Brescia, ...

: 'Bisogna vaccinare' Il consulente per il piano vaccinale in Lombardia si dice frustrato dalla situazione, che sembra solo peggiorare. 'Avrei molti motivi per essere avvilito e ...In Toscana più di mille pazienti ricoverati leggi anche: "Italia si avvicina a passi lunghi verso zona rossa" L'ultimo reportdel 2 marzo ha registrato in Toscana 1.058 nuovi ...L'Italia è sempre più vicina alla zona rossa: secondo il presidente per l'emergenza Covid Lombardia Guido Bertolaso, la curva epidemiologica in Italia dimostra che si ...I numeri dei nuovi contagiati crescono, complice soprattutto la variante inglese. E i colori delle diverse zone d'Italia potrebbero mutare ...