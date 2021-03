Cashback | Meloni scrive a Draghi | ' stop e destinare risorse a ristori' **

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma, 3 mar. (Adnkronos) - "Sospendere il cashback e aggiungere queste, pari a circa 5 miliardi, al prossimo decreto del governo destinato ai. Ci auguriamo che la sua concretezza prevalga, e che sia così possibile modificare un provvedimento inutile e sbagliato". Lo chiede Giorgia, presidente di Fratelli d'Italia, in una lettera inviata al presidente del Consiglio, Mario. (segue)

... è il messaggio indirizzato al centrodestra di governo , e quirilancia la proposta di un ...di "quella che era la mozione unitaria del centrodestra per abolire il rimborso dele ...... anche minime, per essere tra i primi nella classifica e ricevere 1500 euro : cioè il bonus del cosiddetto super. - - > Leggi Anche: 'A Draghi chiesto stop ai Dpcm e abolizione del ...In una lettera inviata oggi pomeriggio dal presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, al presidente del Consiglio, Mario Draghi, ...Giorgia Meloni al Corriere della Sera sul governo Draghi si dice preoccupata dall'ennesimo Dpcm. E lancia un appello al centrodestra ...