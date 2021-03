Bertolaso | ' Tutta l' Italia a passi lunghi verso la zona rossa'

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Il coordinatore della campagna vaccinale Guido, ex capo della Protezione Civile, ha dichiarato di "non essere più preoccupato per la Lombardia rispetto ad altre regioni": "A me sembra che ...

È pessimista sull'evoluzione della situazione epidemiologica anche il consulente del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana per il Piano Vaccinale Guido: "a me sembra che...... in quanto in molte regioni italiane l'indice di contagio sta crescendo sempre di più, per cui non è escluso che prestoItalia potrebbe finire in zona rossa , ovvero in lockdown....Stesso discorso per la Lombardia, dalla quale oggi si è levato l’allarme di Guido Bertolaso, consulente del governatore Attilio Fontana sul piano vaccinale, che ha consegnato il suo timore per il ...ROMA – I numeri dei nuovi contagiati crescono, complice soprattutto la variante inglese. E i colori delle diverse zone d’Italia potrebbero mutare di ora in ora. Per questo Guido Bertolaso, consulente ...