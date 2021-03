Annalisa in diretta con DM: «Il primo posto in classifica? Una bella botta di energia. Sono patita di Sanremo» (Di mercoledì 3 marzo 2021) Davide Maggio e Annalisa Quando Annalisa guarda il suo interlocutore con quegli occhi grandi non sai decifrarla. Potrebbe essere scocciata, desiderosa di mandarti a quel paese o semplicemente attenta. Nella sua diretta Instagram, Davide Maggio ha provato a capirci di più sull’imperscrutabilità della cantante savonese che si sta godendo un inaspettato primo posto. La prima serata del Festival di Sanremo 2021 si è conclusa con Annalisa in cima alla prima classifica provvisoria. Un ottimo piazzamento per lei che ha presentato sul palco del teatro Ariston il singolo Dieci, che fa da preludio al suo ultimo album di inediti, intitolato – udite udite – Nuda. Ma nessuna svolta piccante, spiega durante la chiacchierata virtuale. Ecco il ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 3 marzo 2021) Davide Maggio eQuandoguarda il suo interlocutore con quegli occhi grandi non sai decifrarla. Potrebbe essere scocciata, desiderosa di mandarti a quel paese o semplicemente attenta. Nella suaInstagram, Davide Maggio ha provato a capirci di più sull’imperscrutabilità della cantante savonese che si sta godendo un inaspettato. La prima serata del Festival di2021 si è conclusa conin cima alla primaprovvisoria. Un ottimo piazzamento per lei che ha presentato sul palco del teatro Ariston il singolo Dieci, che fa da preludio al suo ultimo album di inediti, intitolato – udite udite – Nuda. Ma nessuna svolta piccante, spiega durante la chiacchierata virtuale. Ecco il ...

