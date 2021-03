Almeyda, lutto per colpa del Covid: addio al papà (Di mercoledì 3 marzo 2021) SAN JOSE (California) - È un momento decisamente triste per Matias Almeyda . L'ex centrocampista argentino che ha vestito le maglie italiane di Lazio, Parma, Inter e Brescia ha perso il padre per via ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 3 marzo 2021) SAN JOSE (California) - È un momento decisamente triste per Matias. L'ex centrocampista argentino che ha vestito le maglie italiane di Lazio, Parma, Inter e Brescia ha perso il padre per via ...

forzagranata1 : ?? #CALCIO Almeyda, lutto per colpa del Covid: addio al papà L’ex centrocampista di Lazio, Parma, Inter e Brescia d… - sportli26181512 : Almeyda, lutto per colpa del Covid: addio al papà: L’ex centrocampista di Lazio, Parma, Inter e Brescia dice addio… - IoNascoQui : EXTRA LAZIO: GRAVE LUTTO PER L'EX ALMEYDA CHE HA PERSO IL PAPA' STRONCATO DAL COVID, A LUI E TUTTA LA SUA FAMIGLIA… -