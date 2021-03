VIDEO Team New Zealand, impennata in allenamento! Te Rehutai si solleva a prua e spancia sull’acqua! (Di martedì 2 marzo 2021) Sessione di allenamento con qualche attimo di spavento per Team New Zealand. Il Defender della America’s Cup è sceso in acqua nella baia di Auckland per prepararsi verso il match race contro Luna Rossa e ha avuto anche un contatto ravvicinato con l’equipaggio italiano. Proprio durante una fase di marcatura, mentre Team Prada Pirelli era giù dai suoi foil, Te Rehutai si è letteralmente impennata! La prua della barca neozelandese si è sollevata dall’acqua in maniera imbizzarrita e poi ha spanciato sull’acqua. Quando lo scafo si è alzato in aria si è temuto il peggio, Peter Burling è stato bravo a tenere il timone e a evitare danni clamorosi. I Kiwi stanno aspettando di conoscere il calendario del match race che metterà in palio la Vecchia Brocca, ... Leggi su oasport (Di martedì 2 marzo 2021) Sessione di allenamento con qualche attimo di spavento perNew. Il Defender della America’s Cup è sceso in acqua nella baia di Auckland per prepararsi verso il match race contro Luna Rossa e ha avuto anche un contatto ravvicinato con l’equipaggio italiano. Proprio durante una fase di marcatura, mentrePrada Pirelli era giù dai suoi foil, Tesi è letteralmente! Ladella barca neozelandese si èta dall’acqua in maniera imbizzarrita e poi hato sull’acqua. Quando lo scafo si è alzato in aria si è temuto il peggio, Peter Burling è stato bravo a tenere il timone e a evitare danni clamorosi. I Kiwi stanno aspettando di conoscere il calendario del match race che metterà in palio la Vecchia Brocca, ...

