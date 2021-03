Verdi per l’Europa: “Ambiente e occupazione a Torino possono andare a braccetto” (Di martedì 2 marzo 2021) E’ giovane, propositivo e guarda all’Europa il nuovo volto di Europa verde che si mette in gioco per le comunali 2021. “Finalmente, dopo quindici anni di assenza, ritorniamo nelle istituzioni. Saremo presenti con nostre liste, in tutte le circoscrizioni ed in Comune, con nostri candidati uomini e donne, perché per noi la parità di genere è prioritaria”- dichiara con orgoglio Tiziana Mossa, commissaria di Europa Verde Piemonte. “Siamo contenti di far parte del tavolo di un centro sinistra torinese che ha riconosciuto il nostro programma ambientale che resta aperto ai contributi di tanti cittadini che ci scrivono”- aggiunge Mossa – ricordando il loro sostegno alla candidatura dell’ex assessore dell’Ambiente Enzo Lavolta, che ha sottoscritto il programma Un sindaco verde per Torino.it. Insomma dopo anni di marginalità si respira ... Leggi su nuovasocieta (Di martedì 2 marzo 2021) E’ giovane, propositivo e guarda alil nuovo volto di Europa verde che si mette in gioco per le comunali 2021. “Finalmente, dopo quindici anni di assenza, ritorniamo nelle istituzioni. Saremo presenti con nostre liste, in tutte le circoscrizioni ed in Comune, con nostri candidati uomini e donne, perché per noi la parità di genere è prioritaria”- dichiara con orgoglio Tiziana Mossa, commissaria di Europa Verde Piemonte. “Siamo contenti di far parte del tavolo di un centro sinistra torinese che ha riconosciuto il nostro programma ambientale che resta aperto ai contributi di tanti cittadini che ci scrivono”- aggiunge Mossa – ricordando il loro sostegno alla candidatura dell’ex assessore dell’Enzo Lavolta, che ha sottoscritto il programma Un sindaco verde per.it. Insomma dopo anni di marginalità si respira ...

Giorgiolaporta : Se #Kurz che guida un governo coi Verdi in #Austria e la #Danimarca col premier socialista guardano fuori dalla Ue… - zazoomblog : Verdi per l’Europa: “Ambiente e occupazione a Torino possono andare a braccetto” - #Verdi #l’Europa: #“Ambiente - nuovasocieta : Verdi per l’Europa: “Ambiente e occupazione a Torino possono andare a braccetto” - gianni_votano : RT @europaverde_it: Un’ordinanza sospensiva delle attività degli allevamenti di #visoni non è abbastanza. Per evitare #spillover e realiz… - LPincia : RT @Giorgiolaporta: Se #Kurz che guida un governo coi Verdi in #Austria e la #Danimarca col premier socialista guardano fuori dalla Ue per… -