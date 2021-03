Trovato cranio umano vicino a un pub: “Mai visto nulla del genere” (Di martedì 2 marzo 2021) La Polizia inglese ha avviato un’inchiesta dopo che un “cranio umano” è stato Trovato nei pressi di un pub abbandonato di Manchester. Avviata un’indagine dopo che possibili resti umani, compreso un cranio, sono stati trovati vicino a un pub abbandonato a Bolton, nell’area di Manchester (Inghilterra). La polizia locale ha delimitato un’area di bosco nei L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 2 marzo 2021) La Polizia inglese ha avviato un’inchiesta dopo che un “” è statonei pressi di un pub abbandonato di Manchester. Avviata un’indagine dopo che possibili resti umani, compreso un, sono stati trovatia un pub abbandonato a Bolton, nell’area di Manchester (Inghilterra). La polizia locale ha delimitato un’area di bosco nei L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Carmela_oltre : RT @mariobianchi18: Il #1marzo 1932, con i genitori in casa, è rapito #CharlesLindberghIII, 20 mesi, figlio del famoso trasvolatore dell'At… - VIOLA_MARTELLA : RT @mariobianchi18: Il #1marzo 1932, con i genitori in casa, è rapito #CharlesLindberghIII, 20 mesi, figlio del famoso trasvolatore dell'At… - mariobianchi18 : Il #1marzo 1932, con i genitori in casa, è rapito #CharlesLindberghIII, 20 mesi, figlio del famoso trasvolatore del… - Mr_Robot_2019 : RT @Darktiv: Trovato il vuoto cosmico, era nel cranio di Salvini ?? #ioapro #TerzaOndata - LuigieLestelle : RT @Darktiv: Trovato il vuoto cosmico, era nel cranio di Salvini ?? #ioapro #TerzaOndata -