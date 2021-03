Tommaso Zorzi vince ‘Grande Fratello Vip’

(Di martedì 2 marzo 2021) È l’influencer milaneseil vincitore della quinta edizione del. Il reality di Canale 5, condotto da Alfonso Signorini, ha visto classificato al secondo posto l’ex velino Pierpaolo Pretelli e al terzo la conduttrice Stefania Orlando. Classe 1995,è stato decretato vincitore del programma dal televoto dopo 5 mesi all’interno della casa. L’influencer ha partecipato a diversi programmi tv come ‘Riccanza’ e ‘Pechino Express’. Ha studiato Economia e Business Management a Londra. Pochi mesi fa è uscito il suo libro ‘Siamo tutti bravi con i fidanzati degli altri’.

trash_italiano : Tommaso Zorzi VINCE IL #GFVIP ? - Corriere : Grande Fratello Vip: trionfa Zorzi, Pretelli battuto al televoto - MediasetTgcom24 : 'Grande Fratello Vip 5' incorona Tommaso Zorzi: è lui il 'vippone' più amato #grandefratellovip5… - Delena46169552 : Cast migliore di sempre ... ?? edizione irripetibile ... GRANDE TOMMASO ZORZI #gfvip - Fabiiiiiiiis : RT @adriano80722423: Se Tommaso è stato istinto, Stefania è stata razionalità. Se Tommaso è stato sfrontatezza, Stefania è stata pudore.… -

Il Grande Fratello Vip 2020 si è concluso con la vittoria die tutti ne sono felici anche se per molto tempo si è parlato della possibile vittoria di Dayane Mello, una vittoria che non ...è il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip . Il giovane influencer milanese ha battuto Pierpaolo Pretelli al televoto finale riuscendo così a portarsi a casa un ...26 anni, milanese, ha studiato economia e Management a Londra, un ragazzo piuttosto comune, ma con una marcia in più che lo ha condotto dritto alla vittoria del reality dopo 5 lunghi mesi di reclusion ...Tommaso Zorzi è il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Battuto al televoto finale Pierpaolo Pretelli. Terza Stefania Orlando, mentre Dayane Mello chiude - un po' ...