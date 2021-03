Stefano Accorsi compie 50 anni | i migliori film in streaming e dove vederli

(Di martedì 2 marzo 2021) Classe 1971,è uno degli interpreti più prolifici, generazionali, iconici e internazionali nel panorama del nostro cinema di fine Novecento e poi del nuovo millennio. Non è quindi un caso se festeggiare i suoi primi 50(e 30 di carriera) con una maratona diinè piuttosto facile. Non solo, l'elenco deidisponibili, saltando di piattaforma in piattaforma, è tra i più completi in linea, segno dell'interesse e dell'affetto della sua fanbase. Se vuoi ripercorrere giusto i classici, puoi partire da Netflix, su Prime Video potrai trovare anche qualcosa della sua produzione in francese (doppiata personalmente in italiano), su Infinity la carrellata dei successi si allarga anche a un Casanova tv che è sempre un piacere rivedere e al cinema più d'autore ...

Nel 1991, appena ventenne,esordiva su un set cinematografico diretto nientemeno che dal Maestro Pupi Avati, che intuì il suo talento e lo volle in Fratelli e sorelle . La vera popolarità arrivò però cinque anni ...Festeggia il mezzo secolo uno degli attori italiani più amati, la cui carriera è iniziata quasi per caso dopo aver risposto a un annuncio su un giornale per un film di Pupi Avati. Da allora ha ...in 50 film, con una maratona che coinvolge tutte le migliori piattaforme in streaming Classe 1971, Stefano Accorsi è uno degli interpreti più prolifici, generazionali, iconici e internazionali nel ...