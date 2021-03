Serie B 2020/2021: il Vicenza supera la Cremonese (Di mercoledì 3 marzo 2021) Nel turno infrasettimanale della 26° giornata di Serie B 2020/2021, il Vicenza batte 3-1 la Cremonese ed opera il sorpasso nel match valido in ottica salvezza. Un’ottima prova quella dei padroni di casa che trovano una doppietta di Meggiorini, autore anche per l’assist del 3-1 servito a Nalini. RECAP – La sfida parte con la botta al volo di Vandeputte che termina fuori misura, dall’altra parte è Gaetano ad incrociare senza trovare la porta. Al 23° il match si sblocca, Barlocco trova l’inserimento di Meggiorini che insacca facilmente. Nel finale di frazione si ripete Meggiorini che sigla la rete del 2-0 di fine primo tempo. Nella ripresa è subito Ciofani di testa che al 53° riceve da Pinato e fissa il 2-1 che riapre la partita, anche se al 70° è Nalini a chiudere i giochi. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 3 marzo 2021) Nel turno infrasettimanale della 26° giornata di, ilbatte 3-1 laed opera il sorpasso nel match valido in ottica salvezza. Un’ottima prova quella dei padroni di casa che trovano una doppietta di Meggiorini, autore anche per l’assist del 3-1 servito a Nalini. RECAP – La sfida parte con la botta al volo di Vandeputte che termina fuori misura, dall’altra parte è Gaetano ad incrociare senza trovare la porta. Al 23° il match si sblocca, Barlocco trova l’inserimento di Meggiorini che insacca facilmente. Nel finale di frazione si ripete Meggiorini che sigla la rete del 2-0 di fine primo tempo. Nella ripresa è subito Ciofani di testa che al 53° riceve da Pinato e fissa il 2-1 che riapre la partita, anche se al 70° è Nalini a chiudere i giochi. SportFace.

