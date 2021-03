Scuole chiuse in zona rossa, si torna in Dad nelle aree ad alto contagio (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il Dpcm che entrerà in vigore da sabato sei marzo e durerà fino al 6 aprile prevede la sospensione dell’attività didattica in presenza in tutte le Scuole a partire da quelle dell’infanzia e le elementari nelle zone rosse. Solo gli alunni portatori di disabilità e con bisogni educativi potranno frequentare in presenza. Per le zone arancioni e gialle il governo riconosce ai presidenti delle regioni la facoltà di disporre l’interruzione dell’attività scolastica in presenza nelle zone in cui vi siano … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il Dpcm che entrerà in vigore da sabato sei marzo e durerà fino al 6 aprile prevede la sospensione dell’attività didattica in presenza in tutte lea partire da quelle dell’infanzia e le elementarizone rosse. Solo gli alunni portatori di disabilità e con bisogni educativi potranno frequentare in presenza. Per le zone arancioni e gialle il governo riconosce ai presidenti delle regioni la facoltà di disporre l’interruzione dell’attività scolastica in presenzazone in cui vi siano … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Agenzia_Ansa : Riunione Draghi-ministri-Cts sul nuovo dpcm. Scuole chiuse in zone rosse #ANSA - Agenzia_Ansa : Scuole chiuse in zona rossa e facoltà nelle altre regioni di chiudere gli istituti se, a livello locale, si raggiun… - repubblica : ?? Nuovo Dpcm, finito incontro governo-regioni: scuole sempre chiuse in zona rossa, nelle altre ad alto contagio sce… - fabio_palazzi : RT @Giandom84354994: Il comune di Ravenna è il secondo più esteso d'Italia. Oggi 2 marzo 2021: 25 nuovi positivi e 98 in tutta la provincia… - Mariari30057064 : RT @Z3r0Rules: Draghi è la versione di Conte senza freni. Procede con chiusure molto più estreme, con esercito e certificato x vaccini, scu… -