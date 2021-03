Sartor | condanna a un anno e due mesi per coltivazione di marijuana

(Di martedì 2 marzo 2021) Luigiè statoto con rito abbreviato a une dueperché stava coltivando 106 piante di. I dettagli Luigiè statoto con rito abbreviato a une due. L’ex calciatore ha chiesto e ottenuto di fare volontariato in una comunità per tossicodipendenti.era stato arrestato lo scorso 12 febbraio perché stava coltivando 106 piante diin un casolare abbandonato di Lesignano. Leggi su Calcionews24.com

tempoweb : La marijuana costa cara a Sartor: condannato #droga #marijuana #calcio #iltempoquotidiano - sportli26181512 : Luigi Sartor condannato a un anno e due mesi: aveva una serra di marijuana: Luigi Sartor condannato a un anno e due… - SkyTG24 : Sartor condannato a 1 anno e 2 mesi per la coltivazione di marijuana - Corriere : Serra di marijuana in casa, l’ex calciatore Sartor condannato a un anno e due mesi - fxxxxrqwe : RT @Corriere: Aveva una serra di marijuana, l’ex calciatore Sartor condannato a un anno e due mesi -

Ultime Notizie dalla rete : Sartor condanna

Se laattuale dovesse passare in giudicato,dovrà scontare anche i nove mesi della sentenza precedente. Attualmente ai domiciliari, l'ex difensore ha chiesto e ottenuto di fare ...Se l'attualeper droga dovesse passare in giudicatodovrà scontare anche i nove mesi della sentenza precedente. Luigiper ora resterà ai domiciliari anche se il suo legale ha ...Luigi Sartor è stato condannato con rito abbreviato a un anno e due mesi perché stava coltivando 106 piante di marijuana. I dettagli ...L'ex calciatore di Serie A, Luigi Sartor, 46 anni, è stato condannato ad un anno e due mesi di reclusione per coltivazione di marijuana. Nel 2015 l'ex difensore di Juventus, Inte ...