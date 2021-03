Sanremo 2021 | un componente dell’Orchestra svela alcune anticipazioni

Leggi su 361magazine

(Di martedì 2 marzo 2021) Parte questa sera l’attesa edizione numero 71 Sale l’attesa per ilbis di Amadeus. Ildella rinascita e che si spera possa almeno distrarre milioni di italiani per 5 serate. Non mancanoe indiscrezioni con “Il FattoQuotidiano.it” che ha parlato con uno dei componentiche si è lasciato andare a diversi “spoiler”. Per quanto riguarda i controlli e i protocolli spiega: “Siamo super controllati e anzi, in alcuni casi, vengono adottate delle misure ancora più restrittive di quelle previste per il protocollo. Il responsabile della gestione della sicurezza, già il secondo giorno a, ci ha fatto un discorso molto chiaro: se il protocollo prevede un metro di distanza tra una postazione e l’altra, facciamo un metro e mezzo. Se è prevista una pausa e ...