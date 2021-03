Sanremo 2021: Irama stasera non canterà, Noemi al suo posto (Di martedì 2 marzo 2021) Il cantante Irama stasera non salirà sul palco di Sanremo 2021 per via del tampone positivo di un membro dello staff: al suo posto ci sarà Noemi. Sanremo 2021 comincia in salita per Irama che stasera non canterà. Come comunicato dalla RAI, infatti, la decisione è stata presa in seguito al tampone antigenico, risultato positivo, di uno dei componenti dello staff del cantante. Irama è stato sottoposto a tampone molecolare di verifica. Pertanto, in attesa del risultato, la sua esibizione - prevista questa sera - è stata rimandata alla seconda serata del Festival. Al suo posto si esibirà Noemi. Sono scattati dunque i protocolli di sicurezza ... Leggi su movieplayer (Di martedì 2 marzo 2021) Il cantantenon salirà sul palco diper via del tampone positivo di un membro dello staff: al suoci saràcomincia in salita perchenon. Come comunicato dalla RAI, infatti, la decisione è stata presa in seguito al tampone antigenico, risultato positivo, di uno dei componenti dello staff del cantante.è stato sottoa tampone molecolare di verifica. Pertanto, in attesa del risultato, la sua esibizione - prevista questa sera - è stata rimandata alla seconda serata del Festival. Al suosi esibirà. Sono scattati dunque i protocolli di sicurezza ...

OndeFunky : Ermal Meta. Sanremo, l’amore e Gli Invisibili Video Intervista #SanremoFunky #Buongiorno - tvsorrisi : Laura Pausini il 3 marzo sarà sul palco del Festival di Sanremo! Festeggeremo con lei la recente vittoria del Golden Globe 2021 #Sanremo2021 - Raiofficialnews : ?I Campioni e le Nuove Proposte della 1ª e della 2ª serata di #Sanremo2021, in ordine alfabetico ??… - DarioCapriotti : RT @michimas: Perché non possiamo non dirci zorziani, vabbè #Sanremo2021 #gfivip - sportli26181512 : #Altrenotizie Fiorello a Sanremo 2021: quanto guadagna lo showman: Fiorello sarà al fianco di Amadeus al Festival d… -