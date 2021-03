Polvere da sparo di Gaudiano

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 2 marzo 2021) Sul palco dell’Ariston per la categoria Giovani Proposte troveremo anchecon la sua canzone “da”. Una canzone scritta dopo la morte del papà, un omaggio anche alla musica che l’ha salvato dal questo dolore profondo. Testo di “da” Ho dormito un tot.non sto ancora meglioperò per un po’ ho dimenticato tuttosento che piano sparisce l’effetto del sonno anesteticoriaffiora il dolore il cassetto è sprovvisto di un buon analgesicoe mi brucia il cuore perché non ti ho detto quanto ti abbia amatoper quello che hai fatto, per come hai lottato con i mulini a ventocon la forza del tuo cuore fatto di cementotigre nella giungla dei pensieri sparsinon riuscivi a dirmi quanto detestassi non poterti alzarti la mattina a prepararmi quello stramaledetto caffè Perché tutto ...