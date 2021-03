PlaySys annuncia il suo Hub per sviluppatori di videogiochi (Di martedì 2 marzo 2021) Quando le eccellenze si integrano e creano connessioni, generano prodotti di qualità che beneficiano delle competenze messe in campo da tutti. Seguendo questo concetto, l’idea alla base del nuovo progetto dello studio milanese è quella di accogliere nei suoi uffici diversi micro team che ancora non hanno trovato quella connessione con il mercato del lavoro e hanno bisogno di un aiuto professionale per portare alla luce il loro prodotto. Con la creazione del suo Hub dedicato ai creatori di videogiochi, PlaySys offrirà ai team selezionati il supporto necessario per concludere e pubblicare il loro videogioco. Una volta formati e usciti dalle varie scuole, i futuri talenti della game industry possono sentirsi confusi riguardo il futuro e la realizzazione dei propri progetti. Ed è qui che entra in gioco l’idea della software house milanese, che ... Leggi su gamerbrain (Di martedì 2 marzo 2021) Quando le eccellenze si integrano e creano connessioni, generano prodotti di qualità che beneficiano delle competenze messe in campo da tutti. Seguendo questo concetto, l’idea alla base del nuovo progetto dello studio milanese è quella di accogliere nei suoi uffici diversi micro team che ancora non hanno trovato quella connessione con il mercato del lavoro e hanno bisogno di un aiuto professionale per portare alla luce il loro prodotto. Con la creazione del suo Hub dedicato ai creatori dioffrirà ai team selezionati il supporto necessario per concludere e pubblicare il loro videogioco. Una volta formati e usciti dalle varie scuole, i futuri talenti della game industry possono sentirsi confusi riguardo il futuro e la realizzazione dei propri progetti. Ed è qui che entra in gioco l’idea della software house milanese, che ...

CjHellectric : RT @GamesPaladinsIT: PlaySys annuncia il suo Hub per sviluppatori di videogiochi - GamesPaladinsIT : PlaySys annuncia il suo Hub per sviluppatori di videogiochi - GameXperienceIT : PlaySys annuncia il suo Hub per sviluppatori di videogiochi - SerialGamerITA : PlaySys annuncia il suo Hub per sviluppatori di videogiochi #playsys -

Ultime Notizie dalla rete : PlaySys annuncia PlaySys annuncia la creazione del suo Hub per gli sviluppatori PlaySys , infatti, dispone già al suo interno di figure professionali specializzate nelle attività PR, social e marketing e nella tutela del brand. In questo modo i team che faranno parte dell'Hub ...

E dal documentario sugli Osanna spunta l'inedito di Pino Daniele ... sarà presentato in anteprima da giovedì al 3 marzo sulla piattaforma streaming www.playsys.tv (... Vairetti annuncia un nuovo album per luglio, 'Il diedro del Mediterraneo': la storia continua, '...

PlaySys annuncia il suo Hub per sviluppatori di videogiochi Cyberludus.com Videogiochi: PlaySys presenta il suo Hub per sviluppatori PlaySys annuncia la creazione di un Hub rivolto a tutti gli sviluppatori di talento che necessitano di uno spazio per realizzare e pubblicare i loro giochi ...

PlaySys annuncia il suo Hub per gli sviluppatori di videogiochi PlaySys ha annunciato il suo Hub dedicato a micro team che necessitano di aiuto professionale per concludere e pubblicare il loro videogioco.

, infatti, dispone già al suo interno di figure professionali specializzate nelle attività PR, social e marketing e nella tutela del brand. In questo modo i team che faranno parte dell'Hub ...... sarà presentato in anteprima da giovedì al 3 marzo sulla piattaforma streaming www..tv (... Vairettiun nuovo album per luglio, 'Il diedro del Mediterraneo': la storia continua, '...PlaySys annuncia la creazione di un Hub rivolto a tutti gli sviluppatori di talento che necessitano di uno spazio per realizzare e pubblicare i loro giochi ...PlaySys ha annunciato il suo Hub dedicato a micro team che necessitano di aiuto professionale per concludere e pubblicare il loro videogioco.