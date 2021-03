Outriders e l' approccio ' old school' del gioco senza microtransazioni o battle pass secondo People Can Fly

(Di martedì 2 marzo 2021)è a un mese di distanza dall'uscita dopo alcuni rinvii e lo sviluppatore delè ora impegnato nella campagna marketing. Anche prima di questa recente promozione,Can Fly ha fatto tutto il possibile per evitare di utilizzare la terminologia "live service" parlando del titolo. Ora il team ha spiegato il suo"vecchia scuola" a come è stato costruito. In un'ampia sessione Q&A con la stampa (come trascritto da Wccftech) è stato chiesto al Lead Game Designer Piotr Nowakowski il motivo della mancanza di qualsiasi tipo di sistema di. Lo sviluppatore detto che l'obiettivo con il titolo è quello di creare qualcosa di simile alla "vecchia scuola". Fondamentalmente, con ...

Con Outriders, People Can Fly vuole presentare il suo gioco ripiegando su un concetto abbastanza vecchio: una demo. "Siamo abbastanza fiduciosi nel gioco, pensiamo che sia fantastico, quindi non dobbi ...