Nuovo Dpcm Draghi: quando esce, cosa cambia e quando entra in vigore il decreto. Tutte le novità (Di martedì 2 marzo 2021) Dovrebbe arrivare oggi la firma del neo Premier Mario Draghi con il Nuovo Dpcm che entrerà in vigore il 6 marzo e sarà valido fino al 6 aprile. Prima la cabina di regia, poi l’incontro in giornata con i governatori. Ma cosa cambierà? Quello che pare certo è che anche Pasqua (come Tutte le altre festività) sarà all’insegna della prudenza: l’incubo della terza ondata e delle varianti che avanzano nel nostro paese – da quella inglese a quella brasiliana – si fa sempre più ingombrante. Serve, perciò, massima attenzione in un’Italia che resta suddivisa in zone colorate a seconda del rischio. Resta il coprifuoco (la Sardegna, prima Regione bianca in Italia ha deciso di istituire il rientro nelle abitazioni alle 23.30), l’obbligo di mascherine (all’aperto e al chiuso), il distanziamento e il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 2 marzo 2021) Dovrebbe arrivare oggi la firma del neo Premier Mariocon ilche entrerà inil 6 marzo e sarà valido fino al 6 aprile. Prima la cabina di regia, poi l’incontro in giornata con i governatori. Macambierà? Quello che pare certo è che anche Pasqua (comele altre festività) sarà all’insegna della prudenza: l’incubo della terza ondata e delle varianti che avanzano nel nostro paese – da quella inglese a quella brasiliana – si fa sempre più ingombrante. Serve, perciò, massima attenzione in un’Italia che resta suddivisa in zone colorate a seconda del rischio. Resta il coprifuoco (la Sardegna, prima Regione bianca in Italia ha deciso di istituire il rientro nelle abitazioni alle 23.30), l’obbligo di mascherine (all’aperto e al chiuso), il distanziamento e il ...

