Nulla è impossibile se ci credi: la storia di Diana Trujillo (Di martedì 2 marzo 2021) La verità è che se ci crediamo, e diamo fiducia alla vita, lei ci insegna che Nulla ci è impossibile e che non ci sono limiti alle nostre realizzazioni personali e professionali. E una storia come quella di Diana Trujillo ci insegna che se vogliamo, possiamo realizzare tutti i nostri sogni. Probabilmente il nome di Diana non vi suona nuovo, perché è proprio a quel nome che è collegata una delle spedizioni più importanti del nostro tempo. È stata lei a guidare lo sbarco di Perseverance su Marte, ed è la sua storia, oggi, che ci insegna a non arrenderci mai. Diana è un ingegnere aerospaziale presso lo Jet Propulsion Laboratory della NASA, ma dimenticatevi favoritismi o vie spianate, perché il suo futuro, lei, se lo è costruito da ...

