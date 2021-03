Niente scuole e parchi: il triste mondo dei bambini in epoca di Covid (Di martedì 2 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Le scuole sono chiuse e le lezioni proseguono a distanza, nei parchi è possibile passeggiare ma non giocare sulle giostrine. Questo è il triste destino dei bambini in epoca di Covid che allontana poco a poco quella libertà e felicità che ha sempre contraddistinto il mondo dell’infanzia. I più piccoli infatti dovrebbero pensare solo a divertirsi, a giocare, ad imparare, a stare all’aria aperta in compagnia dei loro coetanei. Tutte cose che da un anno a questa parte sono diventate difficili, se non impossibili. Ci troviamo infatti in un delicato periodo storico dove i bimbi non hanno più il contatto diretto con i loro coevi, né tra i banchi di scuola né al di fuori. In parte è come se la loro crescita umana si fosse rallentata. Ma al ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 2 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Lesono chiuse e le lezioni proseguono a distanza, neiè possibile passeggiare ma non giocare sulle giostrine. Questo è ildestino deiindiche allontana poco a poco quella libertà e felicità che ha sempre contraddistinto ildell’infanzia. I più piccoli infatti dovrebbero pensare solo a divertirsi, a giocare, ad imparare, a stare all’aria aperta in compagnia dei loro coetanei. Tutte cose che da un anno a questa parte sono diventate difficili, se non impossibili. Ci troviamo infatti in un delicato periodo storico dove i bimbi non hanno più il contatto diretto con i loro coevi, né tra i banchi di scuola né al di fuori. In parte è come se la loro crescita umana si fosse rallentata. Ma al ...

