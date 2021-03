NFL – J.J. Watt sceglie i Cardinals (Di martedì 2 marzo 2021) Con un post sui suoi canali social nella notte di lunedì, in cui ha scritto “Source: me“, l’ex defensive end degli Houston Texans ha annunciato la sua prossima destinazione. J.J. Watt sarà un nuovo giocatore degli Arizona Cardinals, franchigia con cui ha siglato un contratto di due anni. A Tempe, Watt ritroverà il suo ex compagno di squadra DeAndre Hopkins, approdato ai Cardinals durante la scorsa stagione, e andrà a inserirsi in un reparto difensivo di tutto rispetto. Quali sono i dettagli del contratto tra Watt e i Cardinals? Secondo quando confermato da Ian Rapoport sull’NFL Network, J.J. Watt avrebbe firmato un contratto della durata di due anni. Il giocatore percepirà un totale di 31 milioni, di cui 23 garantiti. La speranza dei Cardinals è ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 2 marzo 2021) Con un post sui suoi canali social nella notte di lunedì, in cui ha scritto “Source: me“, l’ex defensive end degli Houston Texans ha annunciato la sua prossima destinazione. J.J.sarà un nuovo giocatore degli Arizona, franchigia con cui ha siglato un contratto di due anni. A Tempe,ritroverà il suo ex compagno di squadra DeAndre Hopkins, approdato aidurante la scorsa stagione, e andrà a inserirsi in un reparto difensivo di tutto rispetto. Quali sono i dettagli del contratto trae i? Secondo quando confermato da Ian Rapoport sull’NFL Network, J.J.avrebbe firmato un contratto della durata di due anni. Il giocatore percepirà un totale di 31 milioni, di cui 23 garantiti. La speranza deiè ...

ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #football #nfl Colpo Arizona: arriva Watt, cacciatore di quarterback - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #football #nfl Colpo Arizona: arriva Watt, cacciatore di quarterback - RassegnaZampa : #football #nfl Colpo Arizona: arriva Watt, cacciatore di quarterback - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Colpo Arizona: arriva #Watt, cacciatore di quarterback #Nfl - rprat75 : @Pep9111 io spero di no per i Celtics...oggi ho scritto di JJ Watt in chiave NFL. I Patriots vediamo quale QB scelgono... -