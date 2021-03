La pressione sugli ospedali pugliesi non aumenta Agenas (Di mercoledì 3 marzo 2021) Di Francesco Santoro: La pressione sugli ospedali pugliesi non aumenta. A certificarlo è dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Stando al monitoraggio giornaliero del 1° marzo la percentuale dei posti letto occupati dai pazienti Covid in terapia intensiva rispetto alla disponibilità è del 29 per cento; mentre la percentuale relativa ai ricoveri nella cosiddetta area medica delle persone risultate positive è del 35 per cento. Stando alla Fondazione Gimbe, invece, gli attualmente positivi sono 33.111, dato che colloca la terra degli ulivi al quinto posto in Italia dietro Campania, Lombardia, Emilia-Romagna e Lazio. Nonostante i dati non siano ancora allarmanti, la preoccupazione per la presenza della variante inglese (47,5 per cento) è palpabile e i Comuni si muovono per prevenire o ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 3 marzo 2021) Di Francesco Santoro: Lanon. A certificarlo è dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Stando al monitoraggio giornaliero del 1° marzo la percentuale dei posti letto occupati dai pazienti Covid in terapia intensiva rispetto alla disponibilità è del 29 per cento; mentre la percentuale relativa ai ricoveri nella cosiddetta area medica delle persone risultate positive è del 35 per cento. Stando alla Fondazione Gimbe, invece, gli attualmente positivi sono 33.111, dato che colloca la terra degli ulivi al quinto posto in Italia dietro Campania, Lombardia, Emilia-Romagna e Lazio. Nonostante i dati non siano ancora allarmanti, la preoccupazione per la presenza della variante inglese (47,5 per cento) è palpabile e i Comuni si muovono per prevenire o ...

