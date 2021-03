Juventus-Napoli: De Laurentiis chiede un altro rinvio (Di martedì 2 marzo 2021) Juventus-Napoli, la storia infinita. La società partenopea avrebbe chiesto ufficialmente alla Lega Calcio di Serie A di posticipare il recupero, fisssto con ogni probabilità il 17 marzo, ad un’altra data. Il match, previsto come da calendario alla terza giornata, è stato rinviato dopo il ricorso contro lo 0-3 a tavolo assegnato in prima istanza agli azzuri. Quando si potrebbe giocare? Al momento la data del 17 marzo resterebbe l’unica disponibile. Molto, però, dipenderà dal cammino in Champions League della Juventus, chiamata tra una settimana a ribaltare il 2-1 di Oporto. Qualora i bianconeri dovessero proseguire nella competizione europea, non ci sarebbero alternative alla data citata. Soltanto in caso di una eventuale eliminazione, potrebbe essere rivisto il calendario. Una decisione ufficiale verrà presa soltanto dopo il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 2 marzo 2021), la storia infinita. La società partenopea avrebbe chiesto ufficialmente alla Lega Calcio di Serie A di posticipare il recupero, fisssto con ogni probabilità il 17 marzo, ad un’altra data. Il match, previsto come da calendario alla terza giornata, è stato rinviato dopo il ricorso contro lo 0-3 a tavolo assegnato in prima istanza agli azzuri. Quando si potrebbe giocare? Al momento la data del 17 marzo resterebbe l’unica disponibile. Molto, però, dipenderà dal cammino in Champions League della, chiamata tra una settimana a ribaltare il 2-1 di Oporto. Qualora i bianconeri dovessero proseguire nella competizione europea, non ci sarebbero alternative alla data citata. Soltanto in caso di una eventuale eliminazione, potrebbe essere rivisto il calendario. Una decisione ufficiale verrà presa soltanto dopo il ...

