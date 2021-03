Il Consiglio Lega A decide di non rinviare Lazio - Torino

(Di martedì 2 marzo 2021) Si è conclusa poco fa la riunione diA che ha deciso all'unanimità di nonla partita in programma alle 18:30 tra. Si è ribadito la non derogabilità al regolamento che ...

SkySport : ULTIM'ORA ? Lazio-Torino, convocato d'urgenza il consiglio di Lega Si affronta la questione dei protocolli covid ?… - DarioNardella : Un peccato che la Lega abbia deciso di disertare il Consiglio Comunale di domani con @bartolopietro1. Avrebbero pot… - serenel14278447 : RT @Adnkronos: #Cairo: 'Decisione Consiglio Lega su #LazioTorino? Si commenta da sola' - Quellidelsito : RT @SkySport: ULTIM'ORA ? Lazio-Torino, convocato d'urgenza il consiglio di Lega Si affronta la questione dei protocolli covid ? #SkySport… - laZuck64 : RT @CalcioFinanza: Il Consiglio di Lega conferma: nessun rinvio per Lazio-Torino -

Ultime Notizie dalla rete : Consiglio Lega

Così il presidente del Torino, Urbano Cairo all'Adnkronos dopo la decisione presa all'unanimità daldiSerie A, riunitosi oggi d'urgenza, di non rinviare la gara tra Lazio e Torino, ...Ciò nonostante, dopo unstraordinario, laSerie A ha ribadito all'unanimità l'intenzione di non rinviare la partita. Su Calciomercato.com tutti gli aggiornamenti della vicenda. 17.20 ...La decisione della Lega di non rinviare Lazio-Torino, in programma oggi pomeriggio, "si commenta da sola". Al telefono con l'ANSA il presidente granata Urbano Cairo è amareggiato nel commentare la ...Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "La decisione del Consiglio della Lega di Serie A su Lazio-Torino in programma oggi si commenta da sola". Così il presidente del Torino, Urbano Cairo all'Adnkronos dopo la ...