Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi ha vinto: la reazione (Di martedì 2 marzo 2021) Tommaso e Pierpaolo entrano trionfanti nello studio di Cinecittà, ad accoglierli il calore e l'amore della loro famiglia e dei loro ex concorrenti. Chi vincerà questa quinta edizione del Grande Fratello Vip 5? C'è attesa per scoprire il nome del vincitore, dopo quasi sei mesi di avventura e ben due prolungamenti la tanto attesa finale è finalmente arrivata. I due giovani sono sotto shock, per loro stessa ammissione, dopo mesi di reclusione l'emozione di essere arrivati al traguardo è tanta. Alfonso Signorini ha chiusto ufficialmente il televoto, poi ha chiesto ai due giovani le ultime impressioni. Tommaso ha rivelato le sensazioni provate il 13 settembre, la notte prima dell'inizio del reality: "Ricordo che ero in albergo, cercavo di fare le ultime telefonate" ha confessato ...

