Google, accordo con Allianz e Munich Re per proteggere utenti cloud (Di martedì 2 marzo 2021) (Teleborsa) – Google ha stretto un accordo con due delle maggiori compagnie assicurative mondiali per offrire protezione alle aziende che usano i suoi servizi in cloud. Allianz AGCS, la società di Allianz che si occupa di assicurazioni per il ramo corporate, e Munich Re, gruppo assicurativo tedesco, hanno sviluppato congiuntamente una nuova polizza assicurativa contro i rischi informatici chiamata “cloud Protection+”, progettata appositamente per i clienti di Google cloud. “Il rischi legati alla cyber-security sono complessi e in continua evoluzione, e l’esposizione al cloud è tra le minacce più rilevanti oggi”, ha affermato Thomas Kang, capo del settore Cyber nordamericano di AGCS. “Servire un mercato in via di ... Leggi su quifinanza (Di martedì 2 marzo 2021) (Teleborsa) –ha stretto uncon due delle maggiori compagnie assicurative mondiali per offrire protezione alle aziende che usano i suoi servizi inAGCS, la società diche si occupa di assicurazioni per il ramo corporate, eRe, gruppo assicurativo tedesco, hanno sviluppato congiuntamente una nuova polizza assicurativa contro i rischi informatici chiamata “Protection+”, progettata appositamente per i clienti di. “Il rischi legati alla cyber-security sono complessi e in continua evoluzione, e l’esposizione alè tra le minacce più rilevanti oggi”, ha affermato Thomas Kang, capo del settore Cyber nordamericano di AGCS. “Servire un mercato in via di ...

camiciawayana : @LucaPanofsky Sì son d’accordo il concetto di base è quello che dici tu, però personalmente stamattina non mi sono… - pepgiglio : RT @GrandePinguino: Disse colei che minaccia azioni legali contro chiunque non sia d'accordo con lei, che accusa di stalking persone che le… - profcantoni : @CurrentiCalamo_ @DAlluvione @GianlucaDefendi @RobertoBurioni @AStramezzi 21 gennaio 2020 Roberto Burioni: “Leggo s… - bizcommunityit : Nuovo Dpcm, c’è accordo su tutto meno che sulla scuola: martedì 2 marzo nuovo incontro della cabina di regia - menca_lsn : @jacopocarra00 @CarloCalenda @pdnetwork Non sono d'accordo. Bettini si è sempre espresso con 'progressisti', Renzi… -

Ultime Notizie dalla rete : Google accordo Google, accordo con Allianz e Munich Re per proteggere utenti cloud Google ha stretto un accordo con due delle maggiori compagnie assicurative mondiali per offrire protezione alle aziende che usano i suoi servizi in cloud. Allianz AGCS , la società di Allianz che si ...

Hic Mobile sigla accordo in esclusiva con Lifesight, innovativa DMP di mobile intelligence ... Facebook, Google, Instagram, Twitter e OOH , estende il suo valore grazie all''utilizzo di una ... L'accordo di esclusiva ci consente, unici in Italia, di offrire ai nostri clienti molteplici soluzioni ...

Google, accordo con Allianz e Munich Re per proteggere utenti cloud Teleborsa Google, accordo con Allianz e Munich Re per proteggere utenti cloud (Teleborsa) – Google ha stretto un accordo con due delle maggiori compagnie assicurative mondiali per offrire protezione alle aziende che usano i suoi servizi in cloud. Allianz AGCS, la ...

Horror di Kojima cancellato su Stadia? Google nega Google Stadia avrebbe detto addio ad alcuni progetti che aveva messo in piedi, tra cui un horror diretto da Hideo Kojima? A quanto pare no.

ha stretto uncon due delle maggiori compagnie assicurative mondiali per offrire protezione alle aziende che usano i suoi servizi in cloud. Allianz AGCS , la società di Allianz che si ...... Facebook,, Instagram, Twitter e OOH , estende il suo valore grazie all''utilizzo di una ... L'di esclusiva ci consente, unici in Italia, di offrire ai nostri clienti molteplici soluzioni ...(Teleborsa) – Google ha stretto un accordo con due delle maggiori compagnie assicurative mondiali per offrire protezione alle aziende che usano i suoi servizi in cloud. Allianz AGCS, la ...Google Stadia avrebbe detto addio ad alcuni progetti che aveva messo in piedi, tra cui un horror diretto da Hideo Kojima? A quanto pare no.