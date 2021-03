Francesco Renga: “Le piccole cose che mi hanno salvato la vita” (Di martedì 2 marzo 2021) Francesco Renga è tra i cantanti più attesi del festival di Sanremo 2021, è un veterano ma quest’anno avrebbe fatto di tutto per essere al teatro Ariston. “E’ il palcoscenico che ti fortifica di più quanto si possa immaginare. La canzone è la mia urgenza espressiva” commenta Francesco Renga in collegamento con Storie Italiane. Avrebbe fatto carte false per esserci, per raccontare quali sono le piccole cose che gli hanno salvato la vita durante la pandemia e continuano a farlo: “Sono quelle piccole testimonianze di felicità che spesso lasciamo cadere senza accorgercene, presi da cose che sembrano più importanti e inarrivabile. La mia canzone racconta proprio quello…”. Quando trovo te è il brano che ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 2 marzo 2021)è tra i cantanti più attesi del festival di Sanremo 2021, è un veterano ma quest’anno avrebbe fatto di tutto per essere al teatro Ariston. “E’ il palcoscenico che ti fortifica di più quanto si possa immaginare. La canzone è la mia urgenza espressiva” commentain collegamento con Storie Italiane. Avrebbe fatto carte false per esserci, per raccontare quali sono leche gliladurante la pandemia e continuano a farlo: “Sono quelletestimonianze di felicità che spesso lasciamo cadere senza accorgercene, presi dache sembrano più importanti e inarrivabile. La mia canzone racconta proprio quello…”. Quando trovo te è il brano che ...

