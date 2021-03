Fermato Bartomeu | l' ex presidente del Barça Faceva screditare sui social Messi e Piqué

(Di martedì 2 marzo 2021) Roberto Pellegrino Perquisito il Camp Nou, poi le manette. Una società per denigrare le stelle La notizia si attendeva da settimane. Giravano troppe voci su quello che la stampa spagnola chiama già ilgate. Ieri mattina, la sezione reati finanziari dei Mossos d'Esquadra, la polizia della Catalogna, si è presentata dopo le 9 presso lo stadio Camp Nou per perquisire la sede legale e amministrativa del Barcelona, la squadra sacra della capitale catalana. La perquisizione degli uffici è durata tre ore e alla fine, l'exJosep Maria(1963), alla guida dei blaugrana dal 2014 al 2020, è stato prelevato dalla sua abitazione barcellonese e dichiarato in stato di fermo. Gli inquirenti vogliono capire se il club abbia utilizzato una società terza, la «I3 Ventures», persui ...

marziani52 : Perquisizioni al Camp Nou. Quattro fermati, tra cui l'ex presidente Bartomeu - La Gazzetta dello Sport… - paolovarsi1 : Barçagate, perquisizioni dei Mosso negli uffici blaugrana: fermato Josep Maria Bartomeu: - genovesergio76 : Perquisizioni al Camp Nou. Quattro fermati, tra cui l'ex presidente Bartomeu - LorenzoPuliga : RT @sportal_it: Perquisizioni al Barcellona, fermato l'ex presidente Bartomeu - infoitsport : Barcellona, fermato ex presidente Bartomeu. Lo riportano diversi media spagnoli -

è statoquesta mattina, insieme a Jaume Masferrer, ex capo del personale del Barcellona, Oscar Grau CEO del Barcellona e Roman Gomez Ponti, capo dell'ufficio legale del Barcellona. ...... a cominciare appunto dall'ex presidente Josep Maria, dimessosi dall'incarico lo scorso 27 ottobre , mossa obbligata per evitare un quasi certo impeachment nei suoi confronti.anche ...L’ex presidente in manette con tre dirigenti, le accuse: falso in amministrazione e corruzione. Avevano ingaggiato un’agenzia di comunicazione per screditare Messi, Guardiola e Piqué ...Josep María Bartomeu ex presidente del Barcellona trascorrerà la notte in stato di fermo nella stazione di polizia di Mossos a Travessera de Les Corts ...