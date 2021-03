Dead Island 2 | in arrivo una versione Next Gen in esclusiva?

(Di martedì 2 marzo 2021)2 è un titolo già annunciato da anni e, fino ad oggi, ancora non si è visto su PC o consoleGen Di un2 si era infatti già parlato quasi 7 anni fa con un trailer che aveva fatto sperare molto gli appassionati con la giusta dose di zombi ed umorismo. Purtroppo, come è palese, qualcosa non è andato per il verso giusto visto che lo sviluppatore è cambiato spesso, ma forse ci sono delle novità “zombesche” a bollire in pentola, per unagen.2: sarà davvero un’perGen? Come fatto notare dall’utente di Twitter MauroNL, sembrerebbe che Dambusters Studio (l’attuale studio che lavora a2) stia ...

L'E3 2014 è stato anche il momento in cui è stato annunciato2 , un gioco che ancora oggi, a distanza di 7 anni, non è stato pubblicato e che vanta uno degli sviluppi più travagliati in ...No, non ci siamo dimenticati di2 , nonostante il titolo sia stato annunciato la bellezza di 7 anni fa e da allora non ha ricevuto più comunicazioni ufficiali, trailer o gameplay, se non leak di vecchie build . Di ...Dead Island 2 è un titolo già annunciato da anni e, fino ad oggi, ancora non si è visto su PC o console Next Gen.Dopo l’annuncio di ormai 7 anni fa, Dead Island 2 ancora non si è visto ufficialmente e, stando ad alcune indiscrezioni, non sarebbe nemmeno più previsto per le piattaforme per cui era stato pensato.